Levan Shovnadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Levan Shovnadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Levan Shovnadze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Levan Shovnadze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Levan Shovnadze 19 Kasım 1997 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ლევან შოვნაძე şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Levan Shovnadze Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Samgurali Tskaltubo futbol takımında oynamaktadır. FC Samgurali Tskaltubo takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Levan Shovnadze'nin FC Samgurali Tskaltubo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Levan Shovnadze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Levan Shovnadze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Levan Shovnadze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Levan Shovnadze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Temmuz 2019 yılında Torpedo Kutaisi

31 Aralık 2019 yılında Dinamo Batumi

1 Ocak 2020 yılında Torpedo Kutaisi

1 Ocak 2022 yılında Samgurali

Levan Shovnadze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Levan Shovnadze şuan FC Samgurali Tskaltubo takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Levan Shovnadze Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan U21 takımında 12 numaralı formasıyla 23 Ocak 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.