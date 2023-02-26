Levan Vartagava kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Levan Vartagava Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Levan Vartagava kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Levan Vartagava ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Levan Vartagava kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Levan Vartagava Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Levan Vartagava kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Levan Vartagava Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Levan Vartagava adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Levan Vartagava Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Levan Vartagava 17 Haziran 1979 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ლევან ვართაგავა şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Levan Vartagava Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kolkheti Khobi futbol takımında oynamaktadır. Kolkheti Khobi takımına 1 Eylül 2013 tarihinde katılmıştır. Levan Vartagava'nin Kolkheti Khobi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Levan Vartagava Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Levan Vartagava isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Levan Vartagava Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Levan Vartagava futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2011 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2012 yılında Merani Martvili

1 Temmuz 2012 yılında Guria

1 Eylül 2013 yılında Kolkheti Khobi

Levan Vartagava kimdir

Levan Vartagava Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Levan Vartagava şuan Kolkheti Khobi takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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Levan Vartagava nereli

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