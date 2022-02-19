Levazımat ne demek, TDK'ya göre Levazımat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Levazımat ne demek? Levazımat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi levazımat kelimesi. Peki levazımat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre levazımat nedir, levazımat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

LEVAZIMAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Levazımat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Levazımat kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre levazımat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gerekenler, lazım olan şeyler

- Askerî araç gereçlerin tümü



LEVAZIMAT CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Çamaşırlarını, elbiselerini, bütün eşya ve levazımatını da İngiltere'den getirtti.



LEVAZIMAT KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- cenaze levazımatı

