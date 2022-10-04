Levend isminin anlamı nedir, Levend ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Levend isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Levend ismi ne demek, Levend ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Levend isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

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Levend İsminin anlamı nedir? TDK Levend anlamı:

Levend isminin anlamı, Türk dil kurumuında tanımlanmamakta olup halk arasında dört farklı şekilde bilinmektedir.

1-Osmanlı Donanmasında Vazifeli Asker Denizci.

2-Eskiden Venediklilerin Şark Memleketlerinden Maaşla Topladıkları Denizciler.

3-Yakışıklı, Boylu Poslu Kimse.

4-Atak, Gözü Pek, Hareketli Ve Çevik.

Levend İsmi Kuranda geçiyor mu?

Levend ismi Kuran-ı Kerim'de geçmemektedir.

Levend isminin kökeni:

Levend ismi İtalyanca kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık olarak 247 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Levend isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Levend isminin rengi:

Gri

Levend ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

Levend isminin Harf Analizi Nedir ?

Levend ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

L : Sanatsal, naif, yetenekli

E : İletişim, duygusal karışık

V : Devrimci/asi, farklı

E : İletişim, duygusal karışık

N : Sağduyulu, utangaç

D : Üstün güçler, güçlü

Levend isminin Numerolojisi Kaçtır?

Levend ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

L: 15

E: 6

V: 27

E: 6

N: 17

D: 5

= 76– Levend İsminin Numeroloji Toplamı 76’dir.

Levend isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Levend ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Levend isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

L: 3E: 5V: 4E: 5N: 5D: 4 = 26

2 + 6 = 8 Kader sayısıdır

Levend isminin 8 kader sayısına göre kişilik özellikleri

8 – Takım çalışmasına yatkın, kararlı ve sonuca odaklı bir kişiliğe sahip olması ona organizasyon kurmada ve yöneticilik yeteneklerinin gelişmesinde büyük katkı sağlar. Maddi ve manevi yönden güçlü olması ona istediklerini elde etme bakımından kolaylıklar sağlar. Karşısındakine önem vermediği gibi yoluna çıkan engelleri ortadan kaldırma hususunda hiç düşünmeden karar verir.

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