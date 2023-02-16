Levent Aktug kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Levent Aktug Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Levent Aktug kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Levent Aktug ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Levent Aktug kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Levent Aktug Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Levent Aktug adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Levent Aktug Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Levent Aktug 17 Ağu 1990 tarihinde Manisa şehrinde doğmuştur.  Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Levent Aktuğ şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Levent Aktug Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Levent Aktug, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Turgutluspor futbol takımında oynamaktadır. Turgutluspor takımına 18 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Levent Aktug'nin Turgutluspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Levent Aktugboyu ve yaşı kaç

Levent Aktug Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Levent Aktug isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Levent Aktug Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Levent Aktug futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ekim 2009 yılında Bilinmiyor

15 Eylül 2010 yılında Bergama Bld

13 Ekim 2011 yılında S. Sotesspor

16 Şubat 2012 yılında Somaspor

16 Şubat 2016 yılında Utaş Uşakspor

7 Ağu 2021 yılında Aliağa FK

18 Ağu 2022 yılında Turgutluspor

Levent Aktug kimdir

Levent Aktug Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Levent Aktug şuan Turgutluspor takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Catalköprü, Turgutlu Egelispor

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Levent Aktug nereli

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