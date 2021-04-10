Levent Altındağ 67 yaşında hayata gözlerini yumdu!

Bir süredir kanser tedavisi gören usta müzisyen Levent Altındağ, önceki gün hayatını kaybetti. Levent Altındağ'ın vefatı üzerine sanatçı dostları sosyal medyada üzerinden taziye mesajları yayınladı. Usta müzisyenin, cenazesi bugün öğle namazının ardından memleketi Balıkesir'de toprağa verilecek.

MÜZİĞİN BABA LEVO'SU YAŞAMA GÖZLERİNİ YUMDU

Nefesli çalgı ustası olan ve Baba Levo mahlasıyla ün salan usta müzisyen Levent Altındağ önceki gün öğle saatlerinde 67 yaşında hayata veda etti. Yurt içi ve yurt dışında birçok festivale katılan Altındağ, yüzlerce müzik albümünün stüdyo kayıtlarında yer alarak, pek çok sanatçıya eşlik etmişti

Suavi, Sıla, Soner Arıca, Şehrazat ve Fettah Can gibi çok sayıda ünlü isim üzüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü oyuncu Fırat Tanış duygularını şu sözler ile ifade etti: "Büyük bir müzisyeni kaybettik.

kendisine Allah’tan rahmet sevenlerine sabır diliyorum."

Başarılı oyuncu Zafer Algöz, "Kıymetli sanatçı ağabeyimiz Levent Altındağ’ı kaybettik, başımız sağ olsun..." sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Ünlü şarkıcı Soner Arıca üzüntüsünü, "Çok değerli bir müzik adamı daha ayrıldı aramızdan #leventaltındağ mekanı cennet olsun." paylaşımıyla dile getirdi.