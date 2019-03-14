Antalya'nın Kaş ilçesinde hayatını kaybeden tiyatro ve sinema oyuncusu Levent Beceren son yolculuğuna uğurlandı.

Levent Beceren'in cenazesi Kaş'ta Merkez Süleyman Çavuş Camii'nde kılınan namazın ardından Yüzbaşı Hasan Fehmi Sokullu Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazına iş ve sanat camiasından çok sayıda kişi katıldı. Yaklaşık 20 yıldır Kaş'ta yaşayan oyuncunun hayatını kaybetmesi sevenlerini üzdü.

Levent Beceren

1961 İstanbul doğumlu olan Levent Beceren, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunu. Ankara Sanat Tiyatrosunda oyuncu ve yönetmen yardımcısı olarak çalıştı. 1988 yılında Berlin'e gitti, orada Tiyatrom'da ve Weimar National Theater'da oyuncu olarak sanat hayatına devam etti. Heredot Cevdet Saati, Behzat Ç: Seni Kalbime Gömdüm, Halil İbrahim Sofrası, Benim Annem Bir Melek, Kurtlar Vadisi Pusu, Ekmek Teknesi, Polizei, Belgelerle Kurtuluş Savaşı gibi televizyon dizisi ve sinema filmlerinde oynadı.

Kaynak: İHA