Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Levent Bülbül ile ilgili alınan kötü haber sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda çalışmalara ara verildi. Peki Levent Bülbül koronavirüse mi yakalandı? | Levent Bülbül kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

LEVENT BÜLBÜL KORONAVİRÜSE Mİ YAKALANDI?

Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Levent Bülbül koronavirüse yakalandı.

Daha önce koronavirüs testi yaptıran Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Levent Bülbül, Meclis Genel Kurulu çalışmaları esnasında test sonucunun pozitif olduğunu öğrendi.

Hızla Meclis'ten çıkan Levent Bülbül'ün ardından Meclis Başkanvekili Sadi Bilgiç çalışmalara ara verdi.

Genel kurul salonunda dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı.

LEVENT BÜLBÜL KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Levent Bülbül, Sakarya / Hendek'te 1980 yılında dünyaya geldi.

Levent Bülbül, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim Dalı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bilim Dalında yüksek lisansını tamamladı. Sakarya'da serbest avukatlık yaptı.

2009-2013 yılları arasında MHP Hendek İlçe Başkanlığı, 2013-2018 yılları arasında MHP Sakarya İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.

İyi düzeyde İngilizce bilen Bülbül, evli ve 2 çocuk babasıdır.