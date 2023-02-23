Levent Gulen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Levent Gulen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Levent Gulen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Levent Gulen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Levent Gulen 24 Şubat 1994 tarihinde Zürich şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İsviçre,Türk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Levent Gulen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Mondial AG yapmaktadır. Levent Gulen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Miedz Legnica futbol takımında oynamaktadır. Miedz Legnica takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Levent Gulen'nin Miedz Legnica ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Levent Gulen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/leventguelen/

http://www.facebook.com/LeventGulen4/

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Levent Gulen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Levent Gulen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Levent Gulen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Levent Gulen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında GC Zürich U21

1 Temmuz 2012 yılında Grasshoppers

8 Ocak 2014 yılında Kayserispor

30 Haziran 2014 yılında Grasshoppers

9 Şubat 2016 yılında FC Vaduz

30 Haziran 2016 yılında Grasshoppers

17 Ağustos 2016 yılında Kayserispor

26 Mart 2020 yılında Kulüpsüz

5 Ekim 2020 yılında Ankaraspor

1 Temmuz 2021 yılında Volos NPS

1 Temmuz 2022 yılında Miedz Legnica

Levent Gulen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Levent Gulen şuan Miedz Legnica takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Levent Gulen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Grasshopper Club Zürich

İsviçre U20 takımında 4 numaralı formasıyla 16 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 4 numaralı formasıyla 8 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U18 takımında 4 numaralı formasıyla 30 Ağustos 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U17 takımında 4 numaralı formasıyla 24 Ağustos 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

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