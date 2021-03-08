Gazeteci - yazar Levent Gültekin, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşımın ardından Levent Gültekin merak konusu oldu. Peki Levent Gültekin kimdir? Kaç yaşında? | Levent Gültekin saldırıya mı uğradı? İşte ayrıntılar...

LEVENT GÜLTEKİN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Levent Gültekin, 1972 yılında Ardahan'ın Göle ilçesinde dünyaya gelmiştir.

Gültekin, üniversite yıllarına kadar eğitimini Göle'de sürdürdü. Levent Gültekin, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nin Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Ardından Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans yapan Gültekin, Yeni Şafak gazetesinde gazeteciliğe adım attı.

5 sene boyunca farklı görevlerde bulunan Levent Gültekin bir süre Yeni Şafak'ın haber müdürü oldu ve 2000 yılına kadar burada çalıştı.

Gerçek Hayat adında bir dergi çıkaran Gültekin, derginin genel yayın yönetmenliği görevini de üstlendi.

Levent Gültekin birçok haber portalında Cenk Açık takma adıyla yazılar yazdı.

2007'de Star Medya Grubu'nda İcra Kurulu Başkan Yardımcısı, 2009'da TMSF idaresi altındaki Cine5'te yönetici olarak çalıştı. Günümüzde Diken İnternet gazetesinde köşe yazıları yazmakta ve Medyascope yorum ve haber platformunda Ruşen Çakır ile gündemi değerlendirmektedir.

Gündeme ilişkin yazılarının yanında bir de kitap yazmıştır. Kitabı Şatafatlı Mağlubiyet (İslamcıların İktidarla İmtihanı) çok satanlar listesine girmeyi başarmıştır.

Şatafatlı Mağlubiyet (İslamcıların İktidarla İmtihanı), Doğan Kitap (2015)

Onurlu Çıkış (İdeolojik Mahalleden Türkiye'ye), Doğan Kitap (2017)

LEVENT GÜLTEKİN SALDIRIYA MI UĞRADI?

Gazeteci - yazar Levent Gültekin, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda 25 kişilik bir grubun saldırısına uğradığını açıkladı.

Bir televizyon programına katılmak için kanala giderken saldırıya uğradığını ifade eden Gültekin, şuanda iyi olduğunu söyledi.