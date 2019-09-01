Levent Mahallesinde Yaz Şenliği

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi, Levent Mahallesinde 1. Yaz Şenliği düzenlendi.

Levent Mahallesi Muhtarı Karani Omput'un mahalle sakinlerini tanıştırmak ve kaynaştırmak amacıyla organize ettiği 1. Yaz Şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Türk Kızılayı Yüreğir Şube Başkanı Asım Gül ve çok sayıda belediye meclis üyesi ile bazı muhtarların da katıldığı şenlikte Adanalı sanatçılar Ali Turaç ve Nehru birer konser vererek mahalle sakinlerine unutamayacakları bir gece yaşattı.

Etkinlikte Kıbrıs gazisi Ahmet Akdemir'e, 15 Temmuz şehidi Gökhan Yıldırım'ın ailesine, şehit er Volkan Kamalak'ın ailesine, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ve Türk Kızılayı Yüreğir Şube Başkanı Asım Gül'e plaket verildi.

Şenlik kapsamında, SARTEK İzcilik ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği, SAR Arama Kurtarma Acil Yardım Derneği, Teknik Arama Kurtarma Acil Yardım Derneği, Çukurova Doğa Sporları Kulübü Derneği, Sarıçam Kardelen Gençlik ve Spor Kulübü nefes kesen gösteriler sundu.

Levent Mahallesi Muhtarı Karani Omput, seçildiği günden bugüne mahallesine hizmet etmek için var gücüyle çalıştığını, mahalle sakinlerinin kaynaşmasını sağlamak amacıyla da ilkini düzenledikleri Yaz Şenliğinin büyük bir coşkuya sahne olduğun ifade etti. Omput, geleneksel hale getirecekleri Yaz Şenliğini önümüzdeki yıllarda daha da kapsamlı hale getireceklerini kaydetti.

Kaynak: İHA