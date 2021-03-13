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Levent Niş kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Nereli?

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklama oyuncu Levent Niş'in hayatını kaybettiği duyuruldu. Bu kapsamda Levent Niş kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Nereli? sorularının yanıtı merak konusu oldu.

Levent Niş kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Nereli?

Sanat dünyası Rasim Öztekin'in ölüm haberinin acısını yaşarken bir acı haber daha geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda," Türk tiyatrosunun kıymetli oyuncularından Levent Niş'in vefatını üzüntüyle öğrendik.  Devlet Tiyatrolarımızın emektar sanatçısına Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

LEVENT NİŞ KİMDİR, NERELİ? KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

Levent Niş, 1957 Yılında Elazığ'da dünyaya geldi.1976 yılında Ankara Devlet Konservatuarı, Tiyatro Yüksek Bölümü'nden mezun oldu. Daha sonra Ankara ve İstanbul'da devam ettiği mesleğinde bir çok tiyatro oyunun yanı sıra dizi ve filmde rol aldı.  

64 yaşında, İstanbul Devlet Tiyatro sanatçısı ve oyuncusu olan Levent Niş, Sevinç Niş ile evliydi ve  iki erkek çocuk babasıydı.

Levent Niş'in ölüm nedenine ilişkin bir bilgilendirmede bulunulmadı.

Levent Niş'in rol aldığı dizi ve  filmler şunlardır:

-Yahşi Batı Sinema Filmi (2009)

- Şebeke (Baba) TV Programı 2012,

-Cennet Mahallesi,

-Beybaba

-Fikrinin İnce Hastalığı

 Yeşil Miras

Duvardaki Kan  TV Dizisi (1986)

Tiyatro oyunları: Müzikli Kent / Yönetmen, 2002 Barış Gezegeni / Uzay Yolcusu / Yönetmen, 2014 Sahnede, Coriolanus, 2016 Sahnede, Gölge Ustası / Yönetmen, 2016 Sahnede.

Levent Niş kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Nereli?

Tayfun Altuntaş
Editör
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