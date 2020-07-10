Levent Özeren kimdir? Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında yaptığı hakaret içerikli paylaşımın ardından #AhlaksızLeventÖzeren hashtag'i ile Türkiye gündeminin en çok konuşulan isimlerden olan Özeren ile ilgili bir çok kişi araştırmaya yapmaya başladı. Peki Levent Özeren kimdir? Nereli? Levent Özeren Semiha Yıldırım'a ne dedi?

LEVENT ÖZEREN SEMİHA YILDIRIM'A NE DEDİ?

İyi Parti'den milletvekili aday adayı olan Levent Özeren Eski Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında, "Sakın acile gitme, tedavi olmadan ölür görenler. 'Etik değil' diyene bak, böyle başa böyle tarak!" paylaşımı ile büyük tepki topladı. Olayın ardından twitter'da trend olan Özeren bu paylaşımın ardından Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

LEVENT ÖZEREN KİMDİR?

Hakkında çok bilgi olmayan Levent Özeren İYİ Parti Bursa İl eski Yöneticisi ve Milletvekili Aday Adayı idi. İYİ Partili Levent Özeren, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda, tedavi olmak için hastaneye giden Semiha Yıldırım için, "Sakın acile gitme, tedavi olmadan ölür görenler. 'Etik değil' diyene bak, böyle başa böyle tarak!" paylaşımında bulundu.