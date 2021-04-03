Levent Şahin kimdir, nereli, kaç yaşında? Levent Şahin hangi takımda oynadı? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından çokça aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

LEVENT ŞAHİN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

47 yaşında olan Levent Şahin 20 Eylül 1973'te Balıkesir'in Edremit ilçesinde dünyaya geldi. Türk teknik direktör ve eski futbolcu olan Şahin şu sıralar Süper Lig takımlarından Galatasaray'ın antrenörüdür.

LEVENT ŞAHİN HANGİ TAKIMDA OYNADI?

Eski bir futbolcu olan Levent Şahin, 1994 ve 1996 yılları arasında Yeni Yolspor çatısı altında top koşturmuş isimlerden biridir. Sonraki süreçte ise 1996 ve 1997 yılları arasında Ankara Şekerbank formasını giymiştir.

Levent Şahin futbolcu olarak sahalarda yer alan bir isim değildir. Bu bakımdan herhangi bir kulübün çatısı altında forma giymemektedir. Bu doğrultuda Galatasaray antrenörlüğü yapmaktadır.