KOCAELİ (İHA) – UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. maçında yarın Kocaeli'de İtalya'yı konuk edecek Ümit Milli Takım'da Teknik Direktör Levent Sürme, "İtalya karşısında da atak futbol oynayacağız. En büyük derdimiz genç oyuncuların takımlarına süre almaması" dedi.

U-21 Milli Futbol Takımı, 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Grup ikinci maçında yarın İtalya ile Kocaeli Stadyumu'nda karşılaşacak. Ümit Milli Takım, maç öncesi son antrenmanını Kocaeli Stadyumu'nda yaptı. Antrenmanın ardından İhlas Haber Ajansı'na (İHA) özel açıklamalarda bulunan Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Levent Sürme, en büyük dertlerinin oyuncuların takımlarında süre alamaması olduğunu, iki ana hedefleri doğrultusunda bilimsel ve gelişimsel çalışmalar yaptıklarını söyledi.

"Genç oyunculara bu seviyede oynama şansı vermek istiyoruz"

2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri ile ilgili konuşan Sürme, "Cuma günkü ilk maçımızda ne yazık ki mağlup olduk, mağlubiyetle başladık ama çok iyi maç çıkardık. Aldığımız geri bildirimler de bu yönde oldu. Takım da çok üzüntülüydü. Bu takım; klasik Ümit Milli Takımı değil. Çok, genç takımımız var. Bilerek böyle kurduk. Bilhassa genç oyunculara bu seviyede oynama şansı vermek, Avrupa'ya, Süper Lig'e daha çok kapı açmak istiyoruz. Genç oyuncuların değeri daha çok ortaya çıksın istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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"Bireysel gelişim sağlamaya çalışıyoruz"

Takımda yer alan tüm oyuncuların bireysel gelişimlerini ilerletmek için çalışmalar yaptıklarını aktaran Levent Sürme, "Ümit Milli Takımı daha çok gelişim ve bilim merkezi olarak görüyoruz. Kamptan kampa değil de, kamp arasında da bazen zoom üzerinden, bazen de telefonla görüşme yapıp son oynadıkları maçlar hakkında geri bildirim veriyoruz. "Bu maçta böyle yaptın ama Avrupa'da oynarsan böyle bir şeyle karşılaşacaksın. Bunu nasıl çözeceksin?" diyoruz. Bireysel gelişim sağlamaya çalışıyoruz. Bu süreç içinde iki hedefimiz var; oyuncuların bireysel şekilde geliştirmek çünkü hedef A Milli Takım. Diğer hedefimiz ise mümkünse Avrupa Şampiyonası'nda finallere katılmak" dedi.

"Oyuncularımız kendi takımlarında süre alamıyor"

Ümit Milli Takımı'nın en büyük sorununun futbolcuların takımlarında süre almaması olduğunun altını çizen genç çalıştırıcı, "En büyük derdimiz; oyuncuların çoğunun takımlarında oynamaması, süre alamaması. Cuma günkü maçta da zaten gördük. Son 10 dakikada maçı verdik. 2-1 kazanacağımız maçı bir anda 3-2 verdik. Baskı anında, oynamayan bir oyuncu, tecrübe edinmediği pozisyona girdiğinde ne yapacağını şaşırabilir. Bu gayet normal. Tecrübeli olsa o pozisyonu değişik bir şekilde çözebilirdi. Ama "Ağlamak yok, ona göre çözüm bulmamız lazım" dedik. Oyuncularla daha çok bireysel çalışmamız ve bireysel görüşmemiz lazım ki gelişim sağlayalım" şeklinde konuştu.

"İtalya karşısında atak futbol oynayacağız"

Yarın İtalya karşısında sergileyecekleri futbola da değinen Sürme, "Oyun felsefemizden kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Bayrağımıza yakışanı yapacağız. Geriye çekilip top oynamıyoruz, atak futbol oynuyoruz. Daima rakip kaleyi düşünen oyun stilimiz var. Bunu İrlanda'ya, Bosna'ya, Azerbaycan'a karşı da gösterdik. Yarın da bunu göstereceğiz. İtalya çok kuvvetli bir takım. Dünya şampiyonasında ikinci olmuş, Avrupa şampiyonası kazanmış, son Avrupa şampiyonasında yarı finale kalmış bir takım. Stoperi 40 milyon değerinde. Ama biz bunlara boyun eğmeyeceğiz, gözümüz açık. Atak futbol oynayacağız" değerlendirmesini yaptı.

"Bertuğ ve Kazımcan'ı A Milli Takım'a gönderdik, mutluyuz"

A Milli Takım'a oyuncu kazandırmanın kendilerini mutlu ettiğini vurgulayan Levent Sürme, "Son maçta Bertuğ ve Kazımcan'ı A Milli Takım'a gönderdik. Bertuğ direkt oyuna girdi, golünü attı. Bizi onure eden olaylar bunlar. Maçtan sonra da telefon görüşmesi yaptık, teşekkür etti. Biz "Bizde kalsın; İrlanda ve İtalya maçı var" diyebilirdik ama her şey A Milli Takım için. Hedef orası, oyuncuya kapı açmak. Bu işi yaptık, başardık, çok mutluyuz" açıklamasında bulundu.

"Ne kadar taraftar gelirse o kadar mutlu oluruz"

Son olarak Kocaeli" Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşmada vatandaşların desteğini yanlarında görmek istediklerini belirten Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Levent Sürme, "Ne kadar taraftar gelirse o kadar bizi mutlu eder. Stat mükemmel. Görüntü çok güzel. Sahayı gördük ne kadar güzel dedik. Taraftardan isteğim; genç bir takımımız var. İstekli bir takımımız var. Bu takım sahada her şeyini verecek ama hata da yapacak. Hata yaptığında da kızmayıp daha çok desteklemelerini istiyoruz" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)