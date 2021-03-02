Levent Tüzemen ile ilgili basında yer alan haberler sonrası araştırma yapılmaya başlandı. Peki Levent Tüzemen kimdir? Kaç yaşında? | Levent Tüzemen koronavirüse mi yakalandı? Sağlık durumu nasıl? İşte ayrıntılar...

LEVENT TÜZEMEN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Levent Tüzemen spor yazarı ve yorumcusudur. İzmir'de doğan ve doğum tarihine ilişkin kaynaklarda net bir bilgiye rastlanmayan Levent Tüzemen bir süre Altayspor'da futbolculuk yaptı.

Spor yazarlığına 1978'de Ege Express Gazetesinde başlayan Tüzemen, daha sonra Yeni Asır Gazetesi, Sabah Gazetesi, Fotomaç gibi büyük kuruluşlarla da çalıştı.

Bunun dışında çok sayıda televizyon programında yer alan Levent Tüzemen Kanal D, Atv gibi kanallarda yer almıştır.

2 yıl boyunca Bizim Stadyum'da futbol yorumculuğu yapan Tüzemen, A Spor ekranlarında spor yorumcusu olarak çalıştı.

Galatasaraylı olan Tüzemen ayrıca kulübün kongre üyesidir.

LEVENT KORONAVİRÜSE Mİ YAKALANDI?

Levent Tüzemen, koronavirüse yakalanması sebebiyle yoğun bakıma alındı.

LEVENT SAĞLIK DURUMU NASIL?

Levent Tüzemen'e ilişkin yapılan açıklamada hastalığı ağır geçirdiği ve bu sebeple tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü ifade edildi.

Levent Tüzemen'in tedavi sürecine ilişkin henüz net bir bilgi verilmezken, meslektaşları Twitter aracılığıyla tecrübeli gazeteciye geçmiş olsun mesajlarını iletti.