Levente Bara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Levente Bara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Levente Bara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Levente Bara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Levente Bara 26 Temmuz 2000 tarihinde Odorheiu Secuiesc şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Levente Bara Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BePro Career Agency yapmaktadır. Levente Bara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSM Olimpia Satu Mare futbol takımında oynamaktadır. CSM Olimpia Satu Mare takımına 20 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Levente Bara'nin CSM Olimpia Satu Mare ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Levente Bara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Levente Bara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Levente Bara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Levente Bara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Şubat 2023 yılında CSM Satu Mare

Levente Bara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Levente Bara şuan CSM Olimpia Satu Mare takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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