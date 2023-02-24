Levente Doncsecz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Levente Doncsecz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Levente Doncsecz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Levente Doncsecz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Levente Doncsecz 13 Haziran 2003 tarihinde Szombathely şehrinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Levente Doncsecz Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Center Sport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ajka futbol takımında oynamaktadır. FC Ajka takımına 9 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Levente Doncsecz'nin FC Ajka ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Levente Doncsecz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Levente Doncsecz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Levente Doncsecz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Levente Doncsecz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ağustos 2019 yılında MTK U17

1 Temmuz 2020 yılında MTK U19

12 Ağustos 2021 yılında Haladás U19

9 Şubat 2022 yılında FC Ajka

Levente Doncsecz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Levente Doncsecz şuan FC Ajka takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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