Levente Jova kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Levente Jova Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Levente Jova adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Levente Jova Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Levente Jova 30 Ocak 1992 tarihinde Orosháza şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Levente Jova Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Center Sport yapmaktadır. Levente Jova, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vasas FC futbol takımında oynamaktadır. Vasas FC takımına 15 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Levente Jova'nin Vasas FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Levente Jova Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/pages/Jova-Levente-Hivatalos-Oldala/197267377013278

Levente Jova Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Levente Jova isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Levente Jova Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Levente Jova futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Şubat 2006 yılında MTK Budapest Alt

1 Ocak 2007 yılında MTK U17

1 Ocak 2009 yılında MTK U19

11 Ağustos 2010 yılında Ferencváros II

1 Temmuz 2011 yılında Ferencváros

15 Ocak 2017 yılında Soroksár

30 Haziran 2017 yılında Ferencváros

21 Temmuz 2017 yılında Nyíregyháza

15 Ocak 2020 yılında Vasas FC

Levente Jova Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Levente Jova şuan Vasas FC takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Levente Jova Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Macaristan U21 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

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