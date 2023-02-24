Levente Kurdics kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Levente Kurdics Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Levente Kurdics adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Levente Kurdics Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Levente Kurdics 5 Aralık 2002 tarihinde Szolnok şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Levente Kurdics Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars & Friends yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kazincbarcikai SC futbol takımında oynamaktadır. Kazincbarcikai SC takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Levente Kurdics'nin Kazincbarcikai SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Levente Kurdics Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Levente Kurdics isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Levente Kurdics Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Levente Kurdics futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Szolnok U17

1 Temmuz 2019 yılında Szolnok

18 Temmuz 2022 yılında Kazincbarcika

Levente Kurdics Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Levente Kurdics şuan Kazincbarcikai SC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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