Levente Lustyik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Levente Lustyik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Levente Lustyik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Levente Lustyik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Levente Lustyik 7 Mart 1999 tarihinde Orosháza şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Levente Lustyik Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Levente Lustyik, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dorogi FC futbol takımında oynamaktadır. Dorogi FC takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Levente Lustyik'nin Dorogi FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Levente Lustyik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Levente Lustyik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Levente Lustyik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Levente Lustyik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ağustos 2013 yılında MTK Budapest Alt

1 Temmuz 2014 yılında MTK U17

1 Temmuz 2015 yılında MTK U19

1 Temmuz 2016 yılında MTK Budapest II

22 Ocak 2018 yılında Békéscsaba

30 Haziran 2018 yılında MTK Budapest II

18 Temmuz 2018 yılında Békéscsaba

30 Haziran 2019 yılında MTK Budapest II

17 Temmuz 2019 yılında Békéscsaba

30 Haziran 2020 yılında MTK Budapest II

1 Ağustos 2020 yılında Gyirmót FC

30 Haziran 2021 yılında MTK Budapest II

31 Ağustos 2021 yılında Kelen SC

25 Temmuz 2022 yılında Dorog

Levente Lustyik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Levente Lustyik şuan Dorogi FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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