Levente Sz%C5%91R kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Levente Sz%C5%91R Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Levente Sz%C5%91R adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Levente Sz%C5%91R Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Levente Sz%C5%91R 14 Ocak 2001 tarihinde Kisvárda şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Levente Sz%C5%91R Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TUR_SA yapmaktadır. Levente Sz%C5%91R, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kisvárda FC futbol takımında oynamaktadır. Kisvárda FC takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Levente Sz%C5%91R'nin Kisvárda FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Levente Sz%C5%91R Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Levente Sz%C5%91R isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Levente Sz%C5%91R Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Levente Sz%C5%91R futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Kisvárda U17

1 Ocak 2018 yılında Kisvárda U19

1 Ocak 2019 yılında Kisvárda

Levente Sz%C5%91R Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Levente Sz%C5%91R şuan Kisvárda FC takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

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