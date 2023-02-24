Levente Vago kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Levente Vago Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Levente Vago adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Levente Vago Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Levente Vago 15 Eylül 1992 tarihinde Szeged şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Vágó Levente Martin şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Levente Vago Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Levente Vago, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kecskeméti TE futbol takımında oynamaktadır. Kecskeméti TE takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Levente Vago'nin Kecskeméti TE ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Levente Vago Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Levente Vago isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Levente Vago Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Levente Vago futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Şubat 2009 yılında Algyöi SK

1 Mart 2010 yılında SZEOL

1 Temmuz 2012 yılında VLS Veszprém

20 Şubat 2013 yılında Zalaegerszeg

20 Şubat 2014 yılında SZTK

16 Temmuz 2016 yılında SZEOL

28 Temmuz 2017 yılında Mosonmagyaróvár

1 Temmuz 2019 yılında Kecskeméti TE

Levente Vago Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Levente Vago şuan Kecskeméti TE takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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