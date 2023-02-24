Levente Zvara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Levente Zvara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Levente Zvara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Levente Zvara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Levente Zvara 19 Ocak 2001 tarihinde Békéscsaba şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Zvara Levente Mátyás şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Levente Zvara Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Levente Zvara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Békéscsaba 1912 Elöre SE futbol takımında oynamaktadır. Békéscsaba 1912 Elöre SE takımına 30 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Levente Zvara'nin Békéscsaba 1912 Elöre SE ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Levente Zvara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Levente Zvara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Levente Zvara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Levente Zvara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ağustos 2014 yılında Honvéd Alt.

1 Temmuz 2017 yılında Honvéd U17

1 Temmuz 2018 yılında Honvéd U19

1 Temmuz 2019 yılında Honvéd II

1 Temmuz 2020 yılında FC Ajka

4 Şubat 2021 yılında Honvéd II

30 Temmuz 2021 yılında Békéscsaba

Levente Zvara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Levente Zvara şuan Békéscsaba 1912 Elöre SE takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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