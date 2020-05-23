Leverkusen, Dortmund ve Bremen deplasmanda kazandı

Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen: 1-3

Wolfsburg - Borussia Dortmund: 0-2

Freiburg - Werder Bremen: 0-1

Paderborn - Hoffenheim: 1-1

- Mönchengladbach tribünlerinde karton taraftarlar!

Koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz olarak devam eden Almanya Bundesliga'nın 27'nci haftasında bugün TSİ 16.30 seansında 4 maç oynandı. Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach deplasmanında 3-1'lik skorla galip gelirken; Borussia Dortmund, deplasmanda Wolfsburg'u 2-0; Werder Bremen ise konuk olduğu Freiburg'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Paderborn - Hoffenheim maçı ise 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

LEVERKUSEN ARA SONRASI 2'DE 2 YAPTI

Borussia Park'ta Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen'i konuk etti. Leverkusen, 7'nci ve 58'inci (P) dakikada Havertz, 81'inci dakikada ise Bender'in golleriyle rakibini 3-1 mağlup ederek koronavirüs nedeniyle verilen aranın ardından 2'de 2 yaptı. 52'nci dakikada Thuram'ın attığı gole rağmen yenilgiden kaçınamayan Borussia Mönchengladbach ise ara sonra ilk mağlubiyetini tattı.

Puan Durumu: Mönchengladbach (4): 52 - Leverkusen (3): 53

DORTMUND DEPLASMANDA GÜLDÜ

Borussia Dortmund, Volkswagen Arena'da Wolfsburg'un konuğu oldu. 32'nci dakikada Guerreiro ve 78'inci dakikada Hakimi'nin golleriyle 2-0'lık galibiyete uzanan Dortmund, ara sonrasında 2'de 2 yaptı ve zirve yarışını sürdürdü. 82'nci dakikada Klaus'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Wolfsburg ise ara sonrasında kendi sahasındaki ilk maçtan boynu bükük ayrıldı.

Puan Durumu: Wolfsburg (6): 39 - Dortmund (2): 57

WERDER BREMEN, FREIBURG DEPLASMANINDA KAZANDI

Schwarzwald Stadyumu'nda oynanan maçta Freiburg ile Werder Bremen karşı karşıya geldi. 19'uncu dakikada Bittencourt'un golüyle öne geçen deplasman ekibi Werder Bremen, 88'inci dakikada Bargfrede'nin takımını 10 kişi bırakmasına karşın Freiburg deplasmanında galibiyete uzanmayı bildi.

Puan Durumu: Freiburg (7): 37 - Werder Bremen (17): 21

PADERBORN - HOFFENHEIM MAÇINDA EŞİTLİK BOZULMADI

16.30 seansının bir diğer maçında ise Paderborn ile Hoffenheim, Benteler Arena'da karşı karşıya geldi. Deplasman ekibi Skov'un golüyle henüz 4'üncü dakikada öne geçerken, Paderborn hemen 5 dakika sonra Srbeny ile bu gole yanıt vermedi. Müsabakanın kalan 81 dakikasında iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Puan Durumu: Paderborn (18): 18 - Hoffenheim (9): 36

MÖNCHENGLADBACH TRİBÜNLERİNDE KARTON TARAFTARLAR!

Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz olarak oynanan Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen karşılaşmasında ev sahibi ekibin yönetimi, taraftarlar için büyük bir jeste imza attı. Belli bir ücret ödeyen yaklaşık 13 bin taraftarın, tribünlere kartondan fotoğrafı yerleştirildi.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA