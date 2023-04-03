Levi Eftevaag kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Levi Eftevaag Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Levi Eftevaag adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Levi Eftevaag Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Levi Eftevaag 23 Eylül 2004 tarihinde Kristiansand şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Levi Eftevaag Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProMotion Player Management yapmaktadır. Levi Eftevaag, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IK Start futbol takımında oynamaktadır. IK Start takımına 31 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Levi Eftevaag'nin IK Start ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Levi Eftevaag Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Levi Eftevaag isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Levi Eftevaag Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Levi Eftevaag futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2021 yılında IK Start

Levi Eftevaag Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Levi Eftevaag şuan IK Start takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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