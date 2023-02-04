Levi Lumeka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Levi Lumeka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Levi Lumeka kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Levi Lumeka ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Levi Lumeka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Levi Lumeka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Levi Lumeka

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Levi Lumeka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Levi Lumeka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Levi Lumeka 5 Eylül 1998 tarihinde Beckton şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen İngiltere,Kongo DC uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Levi Jeremiah Lumeka şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Levi Lumeka Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini P&P Sport Management S.A.M. yapmaktadır. Levi Lumeka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Troyes futbol takımında oynamaktadır. Troyes takımına 28 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Levi Lumeka'nin Troyes ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Levi Lumeka Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/levilumeka_/

Levi Lumekaboyu ve yaşı kaç

Levi Lumeka Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Levi Lumeka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Levi Lumeka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Levi Lumeka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Palace U21

31 Ağu 2018 yılında Leyton Orient

9 Ocak 2019 yılında Palace U21

1 Temmuz 2019 yılında Varzim

28 Temmuz 2020 yılında Troyes

25 Ocak 2022 yılında Vilafranquense

30 Haziran 2022 yılında Troyes

Levi Lumeka kimdir

Levi Lumeka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Levi Lumeka şuan Troyes takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Chelsea FC, Crystal Palace

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Levi Lumeka nereli

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