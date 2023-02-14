Levi Ntumba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Levi Ntumba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Levi Ntumba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Levi Ntumba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Levi Ntumba 12 Ocak 2001 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Aslen Fransa,Kongo DC uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lévi Kahamba Ntumba şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Levi Ntumba Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Levi Ntumba, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grasshopper Club Zürih futbol takımında oynamaktadır. Grasshopper Club Zürih takımına 7 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Levi Ntumba'nin Grasshopper Club Zürih ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Levi Ntumba Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/levintumba_93/

Levi Ntumba Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Levi Ntumba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Levi Ntumba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Levi Ntumba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Dijon

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

7 Ocak 2022 yılında Grasshoppers

Levi Ntumba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Levi Ntumba şuan Grasshopper Club Zürih takımında oynamakta ve 93 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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