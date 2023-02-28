Levit Bejar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Levit Bejar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Levit Bejar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Levit Bejar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Levit Bejar 21 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Şili,Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Levit Moises Bejar Pino şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Levit Bejar Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Levit Bejar, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coquimbo Unido futbol takımında oynamaktadır. Coquimbo Unido takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Levit Bejar'nin Coquimbo Unido ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Levit Bejar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Levit Bejar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Levit Bejar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Levit Bejar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ocak 2023 yılında Coquimbo Unido

Levit Bejar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Levit Bejar şuan Coquimbo Unido takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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