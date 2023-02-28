Levon Darbinyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Levon Darbinyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Levon Darbinyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Levon Darbinyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Levon Darbinyan 24 Ocak 2002 tarihinde Gyumri şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Լեւոն Դարբինյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Levon Darbinyan Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Levon Darbinyan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Shirak Gyumri futbol takımında oynamaktadır. FC Shirak Gyumri takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Levon Darbinyan'nin FC Shirak Gyumri ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Levon Darbinyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Levon Darbinyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Levon Darbinyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Levon Darbinyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Shirak II

1 Temmuz 2019 yılında Shirak Gyumri

1 Ocak 2020 yılında BKMA Erivan

20 Ocak 2021 yılında Shirak Gyumri

Levon Darbinyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Levon Darbinyan şuan FC Shirak Gyumri takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Levon Darbinyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ermenistan U18 takımında 22 numaralı formasıyla 9 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U17 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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