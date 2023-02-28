Levon Gevorgyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Levon Gevorgyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Levon Gevorgyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Levon Gevorgyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Levon Gevorgyan 1 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Լևոն Գևորգյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Levon Gevorgyan Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Shirak Gyumri futbol takımında oynamaktadır. FC Shirak Gyumri takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Levon Gevorgyan'nin FC Shirak Gyumri ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Levon Gevorgyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Levon Gevorgyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Levon Gevorgyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Levon Gevorgyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Shirak II

1 Temmuz 2021 yılında Shirak Gyumri

Levon Gevorgyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Levon Gevorgyan şuan FC Shirak Gyumri takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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