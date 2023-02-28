Levon Vardanyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Levon Vardanyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Levon Vardanyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Levon Vardanyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Levon Vardanyan 2 Kasım 2003 tarihinde Masis şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Լեւոն Վարդանյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Levon Vardanyan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Levon Vardanyan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Noah Erivan futbol takımında oynamaktadır. FC Noah Erivan takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Levon Vardanyan'nin FC Noah Erivan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Levon Vardanyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Levon Vardanyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Levon Vardanyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Levon Vardanyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında FC Pyunik U18

1 Temmuz 2019 yılında Pyunik II

1 Aralık 2019 yılında Pyunik Erivan

12 Şubat 2021 yılında BKMA Erivan

30 Haziran 2021 yılında Pyunik Erivan

1 Temmuz 2022 yılında FC Noah

Levon Vardanyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Levon Vardanyan şuan FC Noah Erivan takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Levon Vardanyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ermenistan U21 takımında 13 numaralı formasıyla 13 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U19 takımında 7 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U17 takımında 7 numaralı formasıyla 22 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U16 takımında 7 numaralı formasıyla 26 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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