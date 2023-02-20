Levonte Johnson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Levonte Johnson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Levonte Johnson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Levonte Johnson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Levonte Johnson {dogum-tarihi} tarihinde Brampton, Ontario şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kanada uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Levonte Johnson Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Vancouver Whitecaps FC futbol takımında oynamaktadır. Vancouver Whitecaps FC takımına 21 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Levonte Johnson'nin Vancouver Whitecaps FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Levonte Johnson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Levonte Johnson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
21 Aralık 2022 yılında Vancouver
Levonte Johnson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Levonte Johnson şuan Vancouver Whitecaps FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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