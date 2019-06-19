Levy: “Ekonomileri dekarbonize etmek için nükleere ihtiyacımız var”

Fransız Devlet Şirketi EDF'nin CEO'su Jean-Bernard Levy, nükleer enerjinin ekonomilerin dekarbonize edilmesi için gerekli olduğunu söyledi.

Levy, Uluslararası Enerji Ajansı'nın düzenlediği "Temiz Enerji Sisteminde Nükleer Enerji" başlıklı seminerde katılımcılara seslendi. Levy, iklimle ilgili zorlukları aşmak için nükleer, yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliğinin bir arada kullanılması gerektiğini söyledi.

"Nükleer olmadan başarı zor"

Küresel ısınmaya karşı mücadeleyi kazanmanın nükleer enerji olmadan tehlikeye gireceğini kaydeden Levy, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda, özellikle Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ve Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) ile birlikte AB'nin yakın zamanda yayınlanan 2050 Uzun Vadeli Stratejisi gibi birçok kaliteli çalışmaya sahibiz. Hepsi şu kilit noktalarda benzer sonuca varıyor: Ekonomilerimizin dekarbonize edilmesi, ulaştırma, bina ve endüstrinin geniş bir elektrifikasyonunu gerektirecektir. IPCC, elektriğin nihai enerjideki payının, Paris Anlaşması hedeflerine ulaşmak için 2050 yılına kadar ikiye katlanması gerektiğini tahmin ediyor. Sonuç olarak, gelişmekte olan ülkeler ve OECD ülkeleri dahil olmak üzere elektrik talebi dünya genelinde artacaktır. Örneğin, Avrupa Komisyonu senaryolarına göre, 2050 yılına kadar Birlik içindeki elektrik enerjisi tüketimindeki artış yüzde 36 ile yüzde 75 arasında olacaktır. Yenilenebilir enerji kullanımı giderek daha da artacaktır. Nükleer enerji olmadan, yenilenebilir enerji kullanımındaki büyümenin daha fazla artması gerekecektir. Bu, Alman Enerji Ajansı DENA'nın son bulguları tarafından kanıtlanan bir şey. Çalışma, ülkenin nükleer madde olmadan uzun vadeli enerji sürecini değerlendirdi. Ortaya çıkan sonuç, rüzgar enerjisi ve biyokütle potansiyelinin nasıl hızla tükeneceğini ve sentetik yakıtların ithalatının artacağını gösterdi."

"Güçlerimizi seferber etmeliyiz"

Çalışmaların aynı sonuca işaret ettiğini dile getiren Levy, şunları söyledi:

"İklim zorluğunu aşabilmek için nükleer, yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliğinin tamamlayıcılığını arttırmalıyız. Artık güçlerimizi seferber etme zamanı. Bu, her iki cephede de hareket etmek anlamına geliyor, hem mevcut nükleer santraller hem de yeni inşalar. Dünyanın 452 reaktörü şu anda yılda 2600 TWh'den fazla üretimi doğrudan emisyon olmadan yapıyor. Bu, iklim için önemli bir varlık olan her yıl 2 gigatondan fazla karbondioksidin önlendiği anlamına geliyor ve bu hayati bir katkı."

Nükleer enerji ve yenilenebilir enerji birlikte kullanılmalı

Nükleer alanında uzun vadeli getiri sağlayacak düzenlemelere acil ihtiyaç olduğunu vurgulayan Levy, sözlerine şöyle devam etti: "IEA'nın senaryolarına göre, küresel ısınma 2 ° C'de tutulacaksa, 400 GW'a kadar yeni nükleer kapasite geliştirilmeli. Küresel ısınmayla mücadele için zaman harcıyoruz. Başarıyı elde etmek için yapabileceğimiz en iyi şey, nükleer enerji, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğini bir arada kullanmaktır. IEA çalışmaları da dahil olmak üzere artan sayıda çalışma bu sonucu doğrulamaktadır."

Kaynak: İHA