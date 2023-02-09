Levy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Levy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Levy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Levy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Levy 4 Kasım 2001 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Levy Sabatim Barbosa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Levy Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Levy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botafogo Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Botafogo Futebol Clube (SP) takımına - tarihinde katılmıştır. Levy'nin Botafogo Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 10 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Levy Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Levy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Levy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Levy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Levy şuan Botafogo Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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