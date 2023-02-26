Levy Mashiane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Levy Mashiane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Levy Mashiane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Levy Mashiane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Levy Mashiane 1 Mart 1996 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Levy Mashiane Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Levy Mashiane, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal AM FC futbol takımında oynamaktadır. Royal AM FC takımına 20 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Levy Mashiane'nin Royal AM FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Levy Mashiane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Levy Mashiane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Levy Mashiane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Levy Mashiane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Royal Eagles

1 Temmuz 2019 yılında Real Kings

20 Ağustos 2021 yılında Royal AM

Levy Mashiane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Levy Mashiane şuan Royal AM FC takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

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