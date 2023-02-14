Lewin Blum kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lewin Blum Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lewin Blum adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lewin Blum Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lewin Blum 27 Temmuz 2001 tarihinde Rothrist AG şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lewin Blum Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IFM yapmaktadır. Lewin Blum, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BSC Young Boys futbol takımında oynamaktadır. BSC Young Boys takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Lewin Blum'nin BSC Young Boys ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Lewin Blum Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lewin Blum isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lewin Blum Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lewin Blum futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında BSC YB U18

1 Temmuz 2019 yılında BSC YB U21

1 Temmuz 2021 yılında BSC Young Boys

2 Temmuz 2021 yılında Yverdon Sport

3 Ocak 2022 yılında BSC Young Boys

Lewin Blum Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lewin Blum şuan BSC Young Boys takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lewin Blum Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Roggwil, BSC Young Boys

İsviçre U21 takımında 13 numaralı formasıyla 25 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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