Lewis Banks kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lewis Banks Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lewis Banks adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lewis Banks Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lewis Banks 14 Nisan 1997 tarihinde Stone şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lewis Banks Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pro Vision Football yapmaktadır. Lewis Banks, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arbroath FC futbol takımında oynamaktadır. Arbroath FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lewis Banks'nin Arbroath FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Lewis Banks Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lewis Banks isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lewis Banks Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lewis Banks futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Stoke U21

1 Temmuz 2018 yılında Stafford Rangers

4 Şubat 2019 yılında Sligo Rovers

31 Ocak 2023 yılında Arbroath

Lewis Banks Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lewis Banks şuan Arbroath FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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