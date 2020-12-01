Formula 1'de sezonun en başarılı ismi Lewis Hamilton, hafta sonu Bahreyn Grand Prix'sinde de zirveye ulaşmıştı. Dünyaca ünlü, Mercedes-AMG Petronas Formula 1 sürücüsü Lewis Hamilton'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Geçen hafta üç kez test edilen ve hepsinin negatif çıktığı, pazar akşamı standart yarış test programına uygun hareket edildiği belirtildi. Yapılan açıklamada buna rağmen pazartesi günü orta derecede semptom gösteren Hamilton'ın testinin pozitif çıktığı ve ikinci bir testle teyitlendiği de kaydedildi.

Hamilton'ın şu an Kovid-19 protokolleri ve kamu sağlığına uygun şekilde izole durumda bulunduğu; kendisini iyi ve fit hissettiği belirtildi.

Mercedes takımından yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif sonuçlanan Hamilton'ın 4-6 Aralık'ta Bahreyn'de düzenlenecek sezonun 16. etabı Sakhir Grand Prix'sinde yarışamayacağı belirtildi.