Lewis Jamieson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lewis Jamieson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lewis Jamieson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lewis Jamieson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lewis Jamieson 17 Nisan 2002 tarihinde Glasgow şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lewis Jamieson Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lewis Jamieson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Mirren FC futbol takımında oynamaktadır. St. Mirren FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Lewis Jamieson'nin St. Mirren FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Lewis Jamieson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lewis Jamieson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lewis Jamieson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lewis Jamieson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında St. Mirren

12 Mart 2021 yılında Clyde FC

7 Mayıs 2021 yılında St. Mirren

23 Temmuz 2021 yılında Inverness Cal.

24 Ocak 2022 yılında St. Mirren

25 Ocak 2022 yılında Clyde FC

1 Mayıs 2022 yılında St. Mirren

26 Temmuz 2022 yılında Airdrieonians

25 Ocak 2023 yılında St. Mirren

Lewis Jamieson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lewis Jamieson şuan St. Mirren FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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