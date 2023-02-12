Lewis Mayo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lewis Mayo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lewis Mayo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lewis Mayo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lewis Mayo 19 Mart 2000 tarihinde Lenzie şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lewis Mayo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lewis Mayo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kilmarnock FC futbol takımında oynamaktadır. Kilmarnock FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lewis Mayo'nin Kilmarnock FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Lewis Mayo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lewis Mayo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lewis Mayo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lewis Mayo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Rangers U20

1 Temmuz 2018 yılında Rangers II

31 Ocak 2020 yılında Partick Thistle

30 Nisan 2020 yılında Rangers II

25 Eylül 2020 yılında Dunfermline A.

9 Mayıs 2021 yılında Rangers II

1 Temmuz 2021 yılında Glasgow Rangers

27 Temmuz 2021 yılında Partick Thistle

9 Mayıs 2022 yılında Glasgow Rangers

1 Temmuz 2022 yılında Kilmarnock FC

31 Mayıs 2023 yılında Glasgow Rangers

Lewis Mayo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lewis Mayo şuan Kilmarnock FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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