Lewis Neilson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lewis Neilson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lewis Neilson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lewis Neilson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lewis Neilson 15 Mayıs 2003 tarihinde Dundee şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lewis Neilson Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PLG Scotland yapmaktadır. Lewis Neilson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Heart of Midlothian FC futbol takımında oynamaktadır. Heart of Midlothian FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lewis Neilson'nin Heart of Midlothian FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Lewis Neilson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lewis Neilson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lewis Neilson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lewis Neilson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Dundee United

12 Mart 2021 yılında Falkirk FC

5 Mayıs 2021 yılında Dundee United

1 Temmuz 2022 yılında Heart of Midl.

Lewis Neilson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lewis Neilson şuan Heart of Midlothian FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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