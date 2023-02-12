Lewis Nicolson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lewis Nicolson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lewis Nicolson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lewis Nicolson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lewis Nicolson 5 Mayıs 2004 tarihinde Inverness şehrinde doğmuştur. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lewis Nicolson Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lewis Nicolson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Inverness Caledonian Thistle FC futbol takımında oynamaktadır. Inverness Caledonian Thistle FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Lewis Nicolson'nin Inverness Caledonian Thistle FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Lewis Nicolson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lewis Nicolson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lewis Nicolson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lewis Nicolson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Inverness Cal.

9 Ağu 2021 yılında Clachnacuddin

1 Ocak 2022 yılında Inverness Cal.

3 Ocak 2022 yılında Inverness Cal.

25 Mart 2022 yılında Clachnacuddin

18 Nisan 2022 yılında Inverness Cal.

16 Ağu 2022 yılında Elgin City

1 Ocak 2023 yılında Inverness Cal.

Lewis Nicolson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lewis Nicolson şuan Inverness Caledonian Thistle FC takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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