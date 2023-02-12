Lewis Smith kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lewis Smith Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lewis Smith adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lewis Smith Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lewis Smith 16 Mart 2000 tarihinde Giffnock şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lewis Smith Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini QUANIC SPORTS yapmaktadır. Lewis Smith, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hamilton Academical FC futbol takımında oynamaktadır. Hamilton Academical FC takımına 1 Kasım 2019 tarihinde katılmıştır. Lewis Smith'nin Hamilton Academical FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Lewis Smith Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lewis Smith isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lewis Smith Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lewis Smith futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Hamilton A. U20

1 Temmuz 2018 yılında Hamilton A. Re.

1 Kasım 2019 yılında Hamilton Acad.

Lewis Smith Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lewis Smith şuan Hamilton Academical FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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