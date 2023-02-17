Lewis Vaughan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lewis Vaughan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lewis Vaughan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lewis Vaughan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lewis Vaughan 19 Aralık 1995 tarihinde Edinburgh şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lewis Vaughan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lewis Vaughan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Raith Rovers FC futbol takımında oynamaktadır. Raith Rovers FC takımına 1 Temmuz 2012 tarihinde katılmıştır. Lewis Vaughan'nin Raith Rovers FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Lewis Vaughan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lewis Vaughan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lewis Vaughan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lewis Vaughan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Raith Rov. U20

1 Temmuz 2012 yılında Raith Rovers

4 Ocak 2017 yılında Dumbarton FC

7 Mayıs 2017 yılında Raith Rovers

Lewis Vaughan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lewis Vaughan şuan Raith Rovers FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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