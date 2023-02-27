Lex Nicolay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lex Nicolay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lex Nicolay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lex Nicolay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lex Nicolay 27 Mart 1997 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lex Nicolay Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lex Nicolay, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Etzella Ettelbruck futbol takımında oynamaktadır. FC Etzella Ettelbruck takımına 1 Aralık 2014 tarihinde katılmıştır. Lex Nicolay'nin FC Etzella Ettelbruck ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lex Nicolay Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lex Nicolay isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Lex Nicolay Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lex Nicolay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2014 yılında E. Ettelbrück

Lex Nicolay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lex Nicolay şuan FC Etzella Ettelbruck takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Etzella Ettelbrück (-11/2014)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.