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Lexus NX fiyatı ne kadar? Survivor ödülü Lexus NX fiyatı

Survivor'da bu akşam Lexus'un dördüncü nesil kendi kendini şarj eden hibrit sistemi veya PHEV yani şarj edilebilir hibrit versiyonla tercih edilebilen yeni 2022 Lexus NX oluyor. İzleyiciler merakla Lexus NX fiyatı ne kadar? sorusunu aratıyor. İşte Survivor ödülü Lexus NX fiyatı...

Lexus NX fiyatı ne kadar? Survivor ödülü Lexus NX fiyatı

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasında 15 Haziran Çarşamba akşamı yayınlanan bölümdeki  oyunda kazanan kişi ödül olarak Lexus NX sahibi olacak. Yarışmayı severek takip edenler Lexus NX fiyatı ne kadar? sorusunu merak ediyor. İşte Survivor ödülü Lexus NX fiyatı...

LEXUS NX FİYATI NE KADAR? SURVİVOR ÖDÜLÜ LEXUS NX FİYATI

1 Nisan 2022 tarihi itibariyle Türkiye'de satışa sunulan yeni Lexus NX'in fiyat listesi merak edildi. Hibrit ve PHEV yani şarj edilebilir hibrit versiyonlara sahip Lexus NX fiyatları  1.650.000 TL'den başlıyor.

Lexus NX fiyatı ne kadar? Survivor ödülü Lexus NX fiyatı

4 farklı güç aktarma organıyla satışa sunulan yeni Lexus RX; Standard, Premium, Premium+, Luxury, F Sport Handling ve F Sport Performance olmak üzere 6 farklı donanım seviyesiyle müşterilerle buluştu.

Lexus NX fiyatı ne kadar? Survivor ödülü Lexus NX fiyatı

2022 RX'in tüm modellerinde Lexus Safety System+ 3.0 bulunuyor. Bu teknoloji paketinin içinde; yaya algılamalı bir çarpışma öncesi sistemi, motosiklet algılamalı kavşak desteği, viraj hızı yönetimine sahip dinamik radar seyir kontrolü, direksiyon destekli şeritten ayrılma uyarısı ve acil sürüş durdurma sistemi bulunuyor. 

Yeni RX, plug-in hibrit model ve 367 beygirlik RX500h F Sport Performance hibrit varyantı da dahil olmak üzere yeni güç aktarma organları ile geliyor. 

Lexus NX fiyatı ne kadar? Survivor ödülü Lexus NX fiyatı

Bölge Gündem Editör Ekibi
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