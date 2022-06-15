Lexus NX fiyatı ne kadar? Survivor ödülü Lexus NX fiyatı

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasında 15 Haziran Çarşamba akşamı yayınlanan bölümdeki oyunda kazanan kişi ödül olarak Lexus NX sahibi olacak. Yarışmayı severek takip edenler Lexus NX fiyatı ne kadar? sorusunu merak ediyor. İşte Survivor ödülü Lexus NX fiyatı...

LEXUS NX FİYATI NE KADAR? SURVİVOR ÖDÜLÜ LEXUS NX FİYATI

1 Nisan 2022 tarihi itibariyle Türkiye'de satışa sunulan yeni Lexus NX'in fiyat listesi merak edildi. Hibrit ve PHEV yani şarj edilebilir hibrit versiyonlara sahip Lexus NX fiyatları 1.650.000 TL'den başlıyor.

4 farklı güç aktarma organıyla satışa sunulan yeni Lexus RX; Standard, Premium, Premium+, Luxury, F Sport Handling ve F Sport Performance olmak üzere 6 farklı donanım seviyesiyle müşterilerle buluştu.

2022 RX'in tüm modellerinde Lexus Safety System+ 3.0 bulunuyor. Bu teknoloji paketinin içinde; yaya algılamalı bir çarpışma öncesi sistemi, motosiklet algılamalı kavşak desteği, viraj hızı yönetimine sahip dinamik radar seyir kontrolü, direksiyon destekli şeritten ayrılma uyarısı ve acil sürüş durdurma sistemi bulunuyor.

Yeni RX, plug-in hibrit model ve 367 beygirlik RX500h F Sport Performance hibrit varyantı da dahil olmak üzere yeni güç aktarma organları ile geliyor.