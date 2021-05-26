Yayınlandığı döneme damgasını vuran efsane dizi Leyla ile Mecnun'un Exxen'de yeniden izleyici karşısına çıkacak.Diziyi severler heyecanlı bekleyişin ne zaman biteceğini merak ediyor. Leyla ile Mecnun Exxen'de ne zaman başlayacak? Leyla ile Mecnun yeni sezon ne zaman başlıyor? Sorularının yanıtı haberimizde. İşte detaylar...

LEYLA İLE MECNUN EXXEN'DE NE ZAMAN BAŞLAYACAK? LEYLA İLE MECNUN YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ünlü sunucu ve girişimci Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun dizisi hakkında flaş açıklamada bulunarak dizinin aynı kadro ile yeniden çekileceği ve kısa sürede EXXEN'de yayımlanacağını açıkladı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre ekipte bir değişiklik yaşanmazsa sevilen dizi Leyla ile Mecnun 26 Haziran'da sete çıkacak.

Leyla ile Mecnun, Eflatun Film tarafından yapılıp TRT 1'de 3 sezon yayımlanan absürt komedi türündeki Türk televizyon dizisi. Dizi temel olarak efsanevi karakterler Leylâ ile Mecnun'un hikâyesi üzerine kurgulanmış ve üzerine absürt komedi, bilim-kurgu, durum komedisi ögeleri eklenmiştir.

LEYLA İLE MECNUN OYUNCULARI

Ali Atay

Serkan Keskin

Osman Sonant

Ahmet Mümtaz Taylan

Cengiz Bozkurt

Köksal Engür

Ege Tanman