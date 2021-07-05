Leyla ile Mecnun hayranlarını heyecanlandıran haber! Asuman Dabak diziye dahil oldu!Arpad isminin anlamı nedir, Arpad ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Aklan isminin anlamı nedir, Aklan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Volkswagen Temmuz ayı kampanyasını duyan bayiye koşuyor! Tiguan ve Golf'lerde inanılmaz kampanyalar var, son tarih belli olduOldağ isminin anlamı nedir, Oldağ ne demektir? Kuranda geçiyor mu?A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Olimpiyat kadrosu belli olduNacil isminin anlamı nedir, Nacil ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Aşk yaşadıklarını itiraf etmişlerdi! Selin Şekerci - İbrahim Selim çifti ilk kez, tatilde görüntülendi!İlcan isminin anlamı nedir, İlcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Enflasyon açıklandı, fiyatı en çok artan ve azalan ürünler de belli oldu! Yurt içi turlar ilk sırada! En büyük düşüş ise yoğurtta!
İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Leyla ile Mecnun hayranlarını heyecanlandıran haber! Asuman Dabak diziye dahil oldu!

Leyla ile Mecnun hayranlarını heyecanlandıran haber! Asuman Dabak diziye dahil oldu!

Uzun bir aradan sonra tekrar izleyicisi ile buluşmaya hazırlanan Leyla ile Mecnun dizisine Asuman Dabak geri döndü.

Leyla ile Mecnun hayranlarını heyecanlandıran haber! Asuman Dabak diziye dahil oldu!

TRT 1'de 2011- 2014 yılları arasında reyting rekorları kıran dizisi Leyla ile Mecnun Exxen platformu için tekrar çekimlere başladı. 

8 yıl aradan sonra yeniden aynı kadro ve aynı mekanlar ile hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan dizinin  başrollerini Ali Atay, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt, Ahmet Mümtaz Taylan, Deniz Işın ve Osman Sonant paylaşıyor.

DÖNÜŞÜ MUTLU ETTİ

Geçtiğimiz günlerde çekimlerine Keçiburu'nda başlanan diziye sürpriz bir oyuncu daha katıldı. Dizide bir dönem İskender'in eşi, Mecnun'un annesi Pakize'yi canlandıran ünlü oyuncu Asuman Dabak, yıllar sonra diziye tekrar dahil oldu. 

Leyla ile Mecnun hayranlarını heyecanlandıran haber! Asuman Dabak diziye dahil oldu!

Leyla ile Mecnun dizinin sıkı takipçilerinin en çok transfer olmasını istediği isimlerden olan Asuman Dabak'ın dönüşü herkesi mutlu etti.

Leyla ile Mecnun hayranlarını heyecanlandıran haber! Asuman Dabak diziye dahil oldu!

"BİR 10 YIL DAHA"

Dizinin görüntü yönetmeni Barbaros Engin, 10 yıl sonra İskender ve Pakize'nin yeniden buluştuğu o anları "Bir 10 yıl daha..." notunu ekleyerek paylaştı.

Leyla ile Mecnun hayranlarını heyecanlandıran haber! Asuman Dabak diziye dahil oldu!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT