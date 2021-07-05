Leyla ile Mecnun hayranlarını heyecanlandıran haber! Asuman Dabak diziye dahil oldu!

TRT 1'de 2011- 2014 yılları arasında reyting rekorları kıran dizisi Leyla ile Mecnun Exxen platformu için tekrar çekimlere başladı.

8 yıl aradan sonra yeniden aynı kadro ve aynı mekanlar ile hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan dizinin başrollerini Ali Atay, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt, Ahmet Mümtaz Taylan, Deniz Işın ve Osman Sonant paylaşıyor.

DÖNÜŞÜ MUTLU ETTİ

Geçtiğimiz günlerde çekimlerine Keçiburu'nda başlanan diziye sürpriz bir oyuncu daha katıldı. Dizide bir dönem İskender'in eşi, Mecnun'un annesi Pakize'yi canlandıran ünlü oyuncu Asuman Dabak, yıllar sonra diziye tekrar dahil oldu.

Leyla ile Mecnun dizinin sıkı takipçilerinin en çok transfer olmasını istediği isimlerden olan Asuman Dabak'ın dönüşü herkesi mutlu etti.

"BİR 10 YIL DAHA"

Dizinin görüntü yönetmeni Barbaros Engin, 10 yıl sonra İskender ve Pakize'nin yeniden buluştuğu o anları "Bir 10 yıl daha..." notunu ekleyerek paylaştı.