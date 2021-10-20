Leyla ile Mecnun seti hakkında şaşırtan iddia! Ahmet Mümtaz Taylan yardımcı yönetmene telefon mu fırlattı?

10 yıl aranın ardından Exxen'de tekrar çekilen Leyla ile Mecnun'da Erdal Bakkal ile İskender karakterlerine hayat veren Cengiz Bozkurt ile Ahmet Mümtaz Taylan'ın 9 yıldır küs olduğu ortaya çıkmıştı. Ayrıca Cengiz Bozkurt'un Taylan'ın set çalışanlarına tavırlarına isyan ettiği ve Taylan'la karşılıklı sahne çekmeme şartıyla dizinin dijitalde yayınlanacak yeni bölümlerinde oynamayı kabul ettiği öğrenildi.

HAYRETE DÜŞÜREN İDDİALAR

Ahmet Mümtaz Taylan’ın yardımcı yönetmenin yüzüne telefon fırlattığı ve kendisini sete götürürken yolu biraz uzatan prodüksiyon görevlisini de ağlama noktasına getirene kadar azarladığı iddia edildi.

Tv100’de yer alan habere göre; yapımcı İsmail İçen, kimsenin setten kovulmayacağını ve Taylan yüzünden iş bırakmayacağını, Ahmet Mümtaz Taylan’a iletti.

MİKROFON AÇIK KALDI

Taylan’ın mikrofonunun açık kalması yüzünden karavandaki bu konuşmanın birçok set çalışanının kulaklıklardan da dinlendi.

Ali Atay ve Serkan Keskin’in de yaşanan bu durumlardan dolayı rahatsızlıklarını dile getirmesi üzerine durum Exxen yönetimine iletildi.